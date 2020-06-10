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10.06.2020 - 10:07 | | DHA

Son dakika: Sultangazi'de panik yaratan duman

Son dakika haberi... Sultangazi'de boş bir arazide topladığı kabloları yakan bir kişi, paniğe neden oldu. Yükselen dumanlar tüm mahalleyi sarınca yangın çıktığını düşünen mahalle sakinleri, araziye geldiğinde şaşkınlık yaşadı.

Son dakika: Sultangazi'de panik yaratan duman

Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki eski kurban satış ve kesim yerinden yükselen duman mahalle sakinlerine panik yaşattı. Yangın çıktığını düşünen vatandaşlar alana geldiklerinde bir kişinin topladığı kabloları yaktığını gördü. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yanan kablolardan dolayı mahalleyi duman sardığını ve çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti.

Kabloları yaktıktan sonra bakır telleri sattığı öğrenilen şahıs hata yaptığını söyleyerek, vatandaşlardan özür diledi.

Son dakika: Sultangazide panik yaratan duman

 

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