Son dakika... Taha Akyol ve oÄŸlunu hedef alan telefon dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phelileri adliyeye sevk edildi

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Edinilen bilgilere gÃ¶re, Taha Akyol'u sabaha karÅŸÄ± saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda telefonla arayan dolandÄ±rÄ±cÄ±lar banka hesaplarÄ±nÄ±n FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan ele geÃ§irildiÄŸini parasÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in hemen bankaya gitmesini istedi. Taha Akyol, bankaya giderek hesaplarÄ±nÄ± kontrol etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bir kez daha arayan ÅŸÃ¼pheliler, parasÄ±nÄ± Ã§ekmesi gerektiÄŸi talimatÄ±nÄ± verdi. Ancak bu durumu ÅŸÃ¼pheli bulan Taha Akyol, savcÄ±ya gideceÄŸini sÃ¶yleyince ÅŸÃ¼pheliler kaÃ§tÄ±.Â

DOLANDIRILMAK ÃœZERE OLDUÄžUNU GERÃ‡EK POLÄ°SLERDEN Ã–ÄžRENDÄ°

Bu sÄ±rada Taha Akyol'un eÅŸinin polise haber vermesi Ã¼zerine kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde ekipler Taha Akyol'a ulaÅŸtÄ±. Taha Akyol dolandÄ±rÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸunu yanÄ±na gelen gerÃ§ek polis ekiplerinden Ã¶ÄŸrendi.Â

OÄžLUNU DA DOLANDIRMIÅžLAR

Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada aynÄ± kiÅŸilerin Taha Akyol'un oÄŸlu ErtuÄŸrul Akyol'u da telefonla aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aynÄ± yalanlarÄ± sÃ¶yleyerek bankada bulunan 43 bin dolarÄ±nÄ± Ã§ektirerek sokak ortasÄ±nda bir poÅŸet iÃ§inde teslim aldÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti.Â

KAMERALAR KAYITTAYDI

ErtuÄŸrul Akyol'un elinde para dolu poÅŸetle sokakta dolaÅŸmasÄ± ve bir ÅŸÃ¼pheli ile buluÅŸarak poÅŸeti teslim etmesi gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

3 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili yaptÄ±klarÄ± soruÅŸturmada, olaya katÄ±ldÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilen Engin K.(33) Ä°stanbul 'da Halil B.(25) ve Ersin D.(35) ÅžanlÄ±urfa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerle birlikte 12 bin 350 lira ile 6 adet cep telefonu ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin iÅŸlemleri Gayrettepe AsayiÅŸ ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±ldÄ±.Â

TAHA AKYOL: BEN CEZA AVUKATIYDIM BENÄ° BÄ°LE KANDIRIYORLARDI

Ã–te yandan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen Taha Akyol olayla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Sabaha karÅŸÄ± arandÄ±klarÄ±nÄ± ve ÅŸÃ¼phelilere baÅŸta inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Taha Akyol "Benimle ilgili her ÅŸeyi biliyorlardÄ±. O yÃ¼zden baÅŸta onlara inandÄ±m. Ancak daha sonra paramÄ± Ã§ekmemi istediklerinde ÅŸÃ¼phelenmeye baÅŸladÄ±m. Ancak oÄŸulumu kandÄ±rÄ±p bÃ¼tÃ¼n birikimini almÄ±ÅŸlar." dedi.

Taha Akyol vatandaÅŸlarÄ± Ã§ok dikkatli olmalarÄ± konusunda uyararak "Ben gazeteciliÄŸe baÅŸlamadan Ã¶nce 10 yÄ±l ceza avukatlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m. Ancak bana bile baÅŸta kendilerini inandÄ±rdÄ±lar. Kamu kurumlarÄ±nÄ±n isimlerini vererek gÃ¼ven saÄŸladÄ±lar. Benim lise diplomamÄ±n tarihini bile biliyorlardÄ±. BÃ¼tÃ¼n kimlik bilgilerim onlarÄ±n ellerindeydi. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan ricam Telefonla savcÄ±lÄ±k yada polis olarak arayan kiÅŸilere itimat etmesinler. Siz polisseniz bizi karakola Ã§aÄŸÄ±rÄ±n diye sÃ¶ylesinler. O zaman dolandÄ±rÄ±cÄ± olduklarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±yor." dedi. Ã–te yandan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.