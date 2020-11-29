Son dakika... Tepki yağmıştı! MSB harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk ordusunun milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde, ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği bildirildi. Bakanlığın, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş Türk ordusunun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içinde olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle şanlı tarihine her gün yeni bir sayfa eklediği böyle bir dönemde milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir.

Kahraman ordumuz asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla,

- Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı içerisinde,

- Ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirmektedir, getirmeye devam edecektir.

Milli Savunma Bakanlığı; diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir.

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle,

- Aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde,

- Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,

- Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,

- Milletinin emrinde yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış' diyen 27'nci dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 301’inci maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.