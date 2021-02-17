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17.02.2021 - 11:35 |

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi tutuklandı

Tunceli Belediye Başkanı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu (29) Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maçoğlu tutuklanırken, Ummuhan A. (48) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise polisteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi tutuklandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonunda Çamlık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Polis, bu sabah, operasyon için harekete geçti.  Evden çıkan Barış A. (21) ve Ahmet B. (22) gözaltına alındı. İkilinin üzerinde 0.66 gram metamfetamin bulundu. Daha sonra eve giren ekipler, yapılan aramada 4.71 gram metamfetamin, 25,48 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi. Evde, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu ile Ummuhan A. yakalanarak, gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Barış A. ve Ahmet B. polisteki ifadelerinin ardından haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılıp, serbest bırakıldı. 

'Güveni kötüyü kullanma' suçundan hakkında arama kaydı olduğu ortaya çıkan Ummuhan A., 'içmek için uyuşturucu madde satın almak ile bulundurmak' suçundan, Soner Maçoğlu ise 'uyuşturucu ticari yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Maçoğlu tutuklandı, Ummuhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmişBursa'da 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktıktan 15 saat sonra, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan asistan doktor Mustafa Yalçın için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz'un yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, acılı aileye başsağlığı dilediği törende, Yalçın’ın birlikte çalıştığı kız arkadaşı Dr. Özge Özdemir ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan genç doktorun 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği yerde intihar ettiği ortaya çıktı. Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazdığı 5 sayfalık mektup bulundu. Yalçın'ın mektubunda, "Ölümünden kimse kendini sorumlu tutmasın. Ben bu hayattan keyif almıyorum. Artık yaşamak istemiyorum" yazdığı öğrenildi.
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