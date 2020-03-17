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17.03.2020 - 14:31 | | AA

Son dakika... Tunceli'de eğitim yapan JAK timinin botu devrildi

Tunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Suya düşen 4 askerden 3'ü kurtulurken, biri akıntıyla kayboldu. Kayıp askerin bulunması için bölgeye ekip sevk edilirken, çalışma başlatıldı.

Son dakika... Tunceli'de eğitim yapan JAK timinin botu devrildi

Tunceli-Ovacık kara yolundaki Anafatma mevkisinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda verdiği eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi.

Çaya düşen 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken bir uzman çavuş akıntıya kapılarak kayboldu.

Durumun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından bölgeye AFAD ekiplerinin yanı sıra çok sayıda, jandarma özel harekat, polis özel harekat, kentte bulunan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

Son dakika... Tuncelide eğitim yapan JAK timinin botu devrildi

Ekipler, kayıp uzman çavuşun bulunması için bölgede aralıklarla etkili olan ve eriyen kar suları nedeniyle coşkun akan Munzur Çayı'nda tedbirli davranarak çalışmalarını kontrollü gerçekleştirdi.

Anafatma mevkisinden, kent merkezine kadar olan kesimdeki kıyılarda gerçekleşen arama çalışmalarını organize eden Vali Tuncay Sonel'e, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de eşlik etti.

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