MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
ABONE OL
09.10.2020 - 19:54 | | AA

Son dakika! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Son dakika haberine göre, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Son dakika! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a Lozan uyarısı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek?
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Sıradaki Haber