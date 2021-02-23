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23.02.2021 - 17:07 | | DHA/AA

Son dakika... Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Gelen son dakika haberine göre; Aleyna Çakır olayında 'şüpheli' olarak kamuoyuna yansıyan Ümitcan Uygun'a "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan istenen ceza belli oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında " Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Son dakika... Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alaması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı. Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. 

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanarak, şüpheliler Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G.'nin, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçunu işledikleri anlatıldı. İddianamede, şüpheli Uygun'un görüntülerin eski olduğunu ve kendisi tarafından sosyal medyada paylaşılmadığını söylediği belirtildi. Ayrıca, şüpheli Fadime Büşra G.'nin uyuşturucuyu Ümitcan Uygun’nun temin ettiği yönündeki ifadesi iddianamede yer aldı. Her iki şüphelinin de 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ümitcan Uygun hakkında sevgilisi Aleyna Çakır’ın (Seman Esen) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ise sürüyor.

Son dakika... Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun, hakimlikte alınan ifadesinin ardından "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçlamasıyla 11 Ocak'ta tutuklanmıştı.

    Bariyerlere saplanan otomobil dik durduKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
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