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23.12.2020 - 11:43 |

Son dakika haberler: Ümitcan Uygun'dan şok tehdit: 'Seni de öldürürüm'

Gelen son dakika haberine göre; Aleyna Çakır ölümünde baş şüpheli olarak bilinen Ümitcan Uygun, sosyal medyada tehditler savurdu. Canlı yayın esnasında Tiktok fenomenini ölümle tehdit eden Uygun'a katılımcılardan tepki yağdı.

Geçtiğimiz Haziran ayında evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dün akşam Tiktok hesabı üzerinden bir canlı yayın başlattı.

"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

Yayın esnasında çok sayıda yorumu okuyan ve cevaplar veren Uygun'un yayınına Tiktok fenomeni Abdullah S. katıldı.

SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Konuşma sırasında 'Adalet yerini bulacak' diyen Abdullah S.'ye sinirlenen ve alkollü olduğu değerlendirilen Uygun, alkol şişelerini göstererek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. 'Seni de öldüreceğim' sözleri ise şoke etti.

Sabah'tan Çağrı Oğuz'un haberine göre; video sırasında Ümitcan Uygun'a yorum bölümünden tepki yağdı.

Öte yandan yine Uygun'un yakın arkadaşı G.Ö.'nün henüz reşit olmadığı iddia edilen genç bir kızla birlikte olduğu ifade edildi. Abdullah S.'nin yayınına bağlanan G.Ö. daha sonra çektiği küfür dolu video ile genç kızın reşit olduğunu ileri sürmesi dikkat çekti.

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