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07.11.2020 - 19:56 |

Son dakika... Vali Yerlikaya duyurdu: Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya'nın maskotu haline gelen Gli isimli kedinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 24 Eylül'den bu yana Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli'nin yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Seni hiç unutmayacağız Gli." ifadelerini kullandı.

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