Son dakika... Vali Yerlikaya duyurdu: Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 24 Eylül'den bu yana Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli'nin yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Seni hiç unutmayacağız Gli." ifadelerini kullandı.