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08.11.2020 - 16:42 | | AA

Türk polisinin, Viyana saldırganı DEAŞ'lı teröristle ilgili Avusturya'yı uyardığı ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Viyana saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin Hatay'da gözaltına alınarak 2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği ve Emniyet Genel Müdürlüğünün teröriste ait bilgileri Avusturya makamlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Türk polisinin, Viyana saldırganı DEAŞ'lı teröristle ilgili Avusturya'yı uyardığı ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı terörist Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulai'ye ait kayıtlar, Türk makamlarınca incelemeye alındı.

Yapılan inceleme sonucu terörist Fejzulai'nin, 1 Eylül 2018'de Avusturya/Viyana'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin bilgiler elde edilen Fejzulai'nin, 18 Eylül 2018'de Hatay'da gözaltına alındığı anlaşıldı.

Adli makamlara 19 Eylül'de sevk edilen ve sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Fejzulai'nin, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği, 10 Ocak 2019'da da Avusturya'ya sınır dışı edildiği belirlendi.

Teröristin örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamlarıyla paylaşıldığı anlaşıldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 8 Kasım 2020 )Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun." dedi.
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