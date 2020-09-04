Son dakika: Yalova Belediyesi Eski Başkanı Vefa Salman’ın tutuklanması istendi

Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre; CHP'li Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve Yalova Belediyesi Eski Başkanı Vefa Salman'ın sanık olduğu davanın duruşması devam ediyor.

SAVCI; VEFA SALMAN'IN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada; Yalova Belediyesi Eski Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması talep edildi. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı; tutuklu bulunan kişilerin tutukluluk hallerinin devamını, Vefa Salman'ın da tutuklamasını talep etti. Mahkemenin karar için ara verdiği öğrenildi.

VEFA SALMAN'IN 'ZİMMET' SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman sanık olarak yargılanıyor. İddianamede; Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği, Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.

SALMAN'IN 5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

İddianamede; 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi. İddianamede; Vefa Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi.

34 SANIK YARGILANIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç de, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 14 KİŞİ YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor.