19.02.2021 - 16:06 |
Son dakika! Yargıtay'dan Gergerlioğlu kararı: Onandı!
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
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Yapay kalbinin şarj aleti yandı, 15 dakikayla ölümden kurtarıldıBursa'da evinde çıkan yangında yapay kalbinin bağlı olduğu cihazın bataryaları ile şarj aleti yanan Sadık Şen, polis eskortu eşliğindeki ambulansla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Bataryanın şarjının bitmesine 15 dakika kala hastaneye giren Şen, "Hastaneye gitmemle pillerin bitmesi bir oldu. Bu piller bittikten sonra 15 dakika yaşama şansım varmış. Çok enteresan bir an yaşadık. Son anda yetiştim" dedi.