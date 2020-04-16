Son dakika... 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' iddiasına Bakan'dan yanıt

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil.

Telafi eğitim tamamlayıcı bir eğitimdir. TV ile EBA ile beraber hızlandırılmış bir telafidir.

(Uzaktan eğitim yakından ilgi)

Evde kalmak kolay değil, alışılmış bir şeyde değil. Ebeveynlerin çocuklarıyla geçirdiği zamanı daha kaliteli hale getirebilmek için acaba neler yapabiliriz? Her veli için ayrı ayrı içerikler hazırladık. Velilerimiz isterlerse evde geçirdikleri vakitleri çok iyi vakit geçirebilirler, eğlenip bilgilenebilirler.

(LGS tarihi değişecek mi?)

Başından beri söylediğimiz bu konu bir öznel bir konu değil. Bu bilimsel verilerle ortaya konulması gereken bir durum. Dünyayı da Türkiye'yi de izliyoruz. Biz sürekli toplantılar, istişareler yapıyoruz.

LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.

(Okullara verilen ara devam edecek mi?)

Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz.