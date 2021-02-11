Son dakika... Yolcuların üstüne otobüs sürmüştü! Müebbet ve 134 yıl hapis verildi

Damla GÜLER / İSTANBUL

Beşiktaş’ta 3 Kasım 2019 tarihinde Necdet Karakuş kullandığı özel halk otobüsünü durakta bekleyen yolcuların üstüne sürmüştü. Daha sonra otobüsten inen Karakuş, elindeki bıçakla insanlara saldırarak bir kişiyi öldürmüş 14 kişiyi de yaralamıştı. Gözaltına alınarak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında açılan davanın görülmesine devam edilen Karakuş bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

“MAĞDUR YAKINLARININ ELİNİ AYAĞINI ÖPEYİM”

Mahkeme başkanının davayı karara bağlayacağını söylemesi üzerine sanık son sözünde, “Bir insanı öldürmek istemedim. Kazaydı. Çok üzgünüm. Böyle bir şey olsun istemezdim. Beni anlamanızı istiyorum. Mağdur yakınlarının elini ayağını öpeyim” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakuş’u 1 kişiyi “kasten öldürmek”, 14 kişiyi ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan müebbet ve 134 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.