27.07.2020 - 07:10 |
Son depremler Kandilli - AFAD | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 27 Temmuz 2020?
Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, nerede oldu? İşte 27 Temmuz 2020 son depremler listesi.
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 27 Temmuz listesi.
SON DEPREMLER 27 TEMMUZ 2020 - NEREDE DEPREM OLDU?
BİNGÖL'DE DEPREM
27 Temmuz 2020 saat 01.45'te Bingöl Kigi'de 7 km derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AKDENİZ'DE DEPREM
27 Temmuz 2020 saat 03.48'de Girit Adası'nda 4.9 km derinlikte 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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