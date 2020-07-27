Son depremler Kandilli - AFAD | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 27 Temmuz 2020?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 27 Temmuz listesi.

SON DEPREMLER 27 TEMMUZ 2020 - NEREDE DEPREM OLDU?

BİNGÖL'DE DEPREM

27 Temmuz 2020 saat 01.45'te Bingöl Kigi'de 7 km derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE DEPREM

27 Temmuz 2020 saat 03.48'de Girit Adası'nda 4.9 km derinlikte 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ