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22.10.2020 - 07:00 | | AA

Söndüren-10 römorkörü KKTC’ye uğurlandı

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetine ait Söndüren-10 römorkörü, Kocaeli’deki yenileme ve modernizasyon çalışmalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uğurlandı.

Söndüren-10 römorkörü KKTC’ye uğurlandı

Mülkiyeti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörü, uluslararası seyir kurallarına göre bütünüyle modernize edilerek, Doğu Akdeniz’in seyir emniyeti ve deniz güvenliği için tam donanımlı göreve hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi’nde düzenlenen Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin yenileme ve modernizasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

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