Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! e-Devlet üzerinden 2020 Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonucu sorgulama
Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! Atama sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar https://pbsm.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama ekranları üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. MEB Başöğretmen salonunda gerçekleştirilen atama kurası çekiliş töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında sizler ile birlikte Türkiye'deki öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz açıklamasında bulundu.
MEB tarafından atama tercih işlemleri 28 Ağustos tarihinde başlatışmıştı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 1 Eylül tarihinde adayların erişimine açıldı. Atama sonuçlarını sorgulamak isteyenn adaylar e-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini yapabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik
Formasyon Belgesi.
Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,istenecektir.