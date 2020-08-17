Sözleşmeli Öğretmenlik atama takvimi | Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim yılın içerisinde 20 bin sözleşmeli öğretmen alım süreci devam ediyor. Sözleşmeli öğretmen adayları, atama tercihlerini ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. MEB, Sözleşmeli öğretmen olmak isteyenler için yayımladığı kılavuzda atama tercih tarihlerini ve sonuç tarihini açıkladı. İşte Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sözleşmli Öğretmenlik atama tercihi 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. 4 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.