Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuru ekranı... (ilkatama.meb.gov.tr)

Sözleşmeli öğretmenlikte yeni bir sürece giriliyor. On binlerce kişi bugünden itibaren 13 Mart'a kadar atama tercihi yapabilecek. Öğretmen adayları şimdi hızla konu hakkında bilgi almak istiyor ve başvuru ekranına ulaşmak istiyor. İşte konuya dair bilgiler...

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 9 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta sona erecek. Atama sonuçları ise 18 Mart'ta belli olacak. En çok atama yapılacak alanlarda ilk sırada 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği yer alıyor. İkinci sırada bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi yer alırken, bunu bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği takip ediyor.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik orta öğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.