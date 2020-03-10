Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih kılavuzu yayımlandı! 2020 Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren Sözleşmeli Öğretmenlik 20 bin öğretmen alımında süreç atama tercihleri ile devam ediyor. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar atama tercihlerini 9 Mart itibariyle yapmaya başladı. Atama tercihleri 13 Mart tarihine kadar devam edecek. Sözlü sınavda 60 puan ve üzeri alan adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda seçebilecektir. Atama tercihlerini tamamlayan adaylar herhangi bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne tercihlerini onaylatılacaktır. Tercihlerini onaylatmayan adaylar 13 Mart tarihine kadar atama tercihlerini değiştirebilecektir.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri

öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih

edecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak