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31.08.2020 - 10:36 |

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayında başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde artık son günler yaşanıyor. Bugün itibarıyla atama tercihleri için son gün... Birbirinden heyecanlı öğretmen adayları Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sürecinin bitmesine çok az bir süre kaldı. 28 Ağustos 2020 tarihinde başlayan atama tercihlerinde bugün son gün... Öğretmen adayları büyük bir sabırsızlıkla tama sonuç tarihinin gelmesini bekliyor. Peki, Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

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