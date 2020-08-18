Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak 2020? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

28 Temmuz 2020 tarihinde 20 bin sözleşmeli mülakat sonuçları açıklanmıştı. Adayların gündeminde şimdi ise sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri yer aldı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik tercihi ile ilgili detaylar...

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takviminde yer alan bilgilere göre atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.