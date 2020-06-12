Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Haziran itibarıyla sözleşmeli öğretmen adaylarının heyecanı başladı. Bugün 12 Haziran ve başvurular için son gün... Bir yandan işlemlerini son güne bırakan adaylar başvuruların nasıl yapılacağını sorgularken başvurularını tamamlayanlar ise 'Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?' diye soruyor.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 6 Temmuz - 25 Temmuz tarihlerinde alınacak. Sınav merkezleri ise 22 Haziran'da belli olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TAKVİMİ

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 22/06/2020

Sözlü Sınavların Yapılması 06-25/07/2020

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 28/07/2020

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 04-07/08/2020

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 10/08/2020

Atama Tercihlerinin Alınması 31/08/2020-04/09/2020

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/09/2020