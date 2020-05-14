Spor salonları ne zaman açılacak 2020? Spor salonları 1 Haziran'da mı açılacak?

Corona virüs nedeniyle bir süredir faaliyetlerini durdurdu. Kapalı olan spor salonların açılacağı tarih ise vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor.Peki spor salonları ne zaman açılacak 2020? İşte detaylar...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre; Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.