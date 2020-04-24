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24.04.2020 - 18:38 |

Story Ne Demek? Instagram'da Story Atmak Ve Story Çekmek Nedir?

Sosyal medyanın yeni uygulamaları arasında yer alan Story birçok kişi tarafından merak ediliyor. Instagram'ın yeni uygulaması story sosyal medya kullanıcıları için oldukça önemli noktaya ulaştı. Peki, story ne demek? Instagram'da story atmak ve story çekmek nedir? İşte detaylar.

Story Ne Demek? Instagram'da Story Atmak Ve Story Çekmek Nedir?

Story İngilizce kökenli olarak günümüzde sosyal medya kullanıcılarına Instagram'ın sunduğu bir uygulama olarak öne çıkıyor. Türkçe anlamına bakıldığında ‘hikaye’ ya da ‘hikayeler’ şeklinde tabir edilmektedir.

Story Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Story kelimesinin sözlük anlamında bakıldığında İngilizce üzerinden Türkçeye ‘hikaye’ şeklinde çevrilmektedir. Aynı şekilde Instagram uygulaması olarak da bu anlamı üzerinden kullanılmaktadır. Paylaşılan ve ana sayfada görülen bir fotoğrafını 24 saat içerisinde görülmesine ve aynı zamanda gelmesine olanak tanımaktadır.

Bu uygulama ile beraber Instagram içerisinde sayfalar aşağı doğru inmeye gerek olmuyor. Paylaşımcıların fotoğrafları ya da videoları story uygulaması üzerinden bakılarak izlenebilmekte ya da takip edilebilmektedir. Hem kendi çevresine paylaşım yapan hem de Instagram fenomenleri için günümüzde Story önemli hale gelmiş durumda. Böylece anlık olarak paylaşım yapılmak suretiyle pek çok kişinin videoyu ya da fotoğrafı görmesine imkan tanınmaktadır.

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