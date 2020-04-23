23.04.2020 - 14:37 |
Şüheda ne demek? Şüheda fışkıracak kelimesi ne anlama gelir?
Şüheda denilince aklımıza ilk olarak İstiklal Marşı’nda yer alan ilgili dizeler gelmektedir. Bu kapsamda bazı insanlar şüheda ve şüheda fışkıracak kavramlarının anlamını doğru bir şekilde bilmemektedir. Peki, şüheda fışkırmak ve şühedanın kısaca kelime anlamı nedir? TDK’ya göre şüheda ve şüheda fışkırmak ne demek? Sizler için başta şüheda ne demek olmak üzere bu sözcükle ilgili akla gelen şüheda fışkırmakla ilgili olan tüm sorular için detaylı cevaplar hazırladık.
Şüheda, Arapçadan dilimizde geçmiş ve eskiden kullanılan bir kelimedir. Mehmet Akif Ersoy da “Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!” diyerek bu kelimenin dilimizdeki ve toplumumuzdaki tanınırlığını daha da artırmıştır.
Bu dizelerde şehitlerin sayısının çok fazla olduğu ve her adımda yatmakta oldukları vurgulanmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında bu kelimenin dil ve yapı kökeni ile alakalı bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda şüheda, şehitleri belirtmek için kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır.
Şüheda Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Şehit kelimesinin çoğulu, şehitler.
Şüheda fışkırmak: Savaş anında hayatını kaybedip, şehit düşen kimselerin sayısının çokluğu.