Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını

Yangın saat 04.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Devriye görevini gerçekleştiren Gece Kartallarının fark etmesiyle itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatıdaki alevler, ekiplerin yaklaşık Yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Binada 5. katın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.