MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sultangazi'de mavi akan dere: Kot yıkama atölyesi mühürlendi
ABONE OL
10.11.2020 - 12:00 | | DHA

Sultangazi'de mavi akan dere: Kot yıkama atölyesi mühürlendi

İstanbul Sultangazi'de Alibeyköy Barajı'na kadar ulaştığı belirtilen kimyasal atıkları dereye boşalttığı belirlenen kot yıkama atölyesi mühürlendi.

Sultangazi'de mavi akan dere: Kot yıkama atölyesi mühürlendi

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başladı. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede tamamen siyah ve mavi renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi. Derenin hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin bulunması da dikkat çekti.

Konu ile ilgili çalışma başlatan Sultangazi Belediyesi ekipleri, Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir kot yıkama atölyesin de incelemelerde bulundu. Kot yıkama atölyesinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, artıma tesisinin bulunmadığı ve deşarj için izin almadığı tespit edildi. Bunun üzerine kot yıkama atölyesi mühürlenerek, kapatıldı.

KOT YIKAMA ATÖLYESİ MÜHÜRLENEREK, KAPATILDI

Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Sercan Bilge, "Basında yer alan haberler üzerine çalışma başlattık. Site içerisinde bulunan bir kot atölyesi tespit ettik. Burada yaptığımız incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığını tespit ettik. Aynı zamanda arıtma tesisi bulunmayan atölyenin deşarj için de izin almadığını belirledik. Bugün burayı mühürleyerek kapatıyoruz. Alibeyköy Barajı'na uzanan derede siyah ve mavi tonlarda akan suyun ise İSKİ ekiplerinin yapacağı çalışma neticesinde netlik kazanacak. İSKİ ekipleri de bu kot yıkama atölyesine gelerek gerekli incelemeleri yapacaklar" dedi.

Kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başlayan dereye suyun kot yıkama atölyesinden verildiği düşünülürken, İSKİ ekiplerinin yapacağı çalışma sonucun da netlik kazanacağı öğrenildi. Öte yandan kot yıkama atölyesinde çalışan işçilerin sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı, maske ve eldiven kullanmadıkları görüldü.

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri...

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri...

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet