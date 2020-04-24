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24.04.2020 - 21:58 |

Sümeyye İsminin Anlamı Nedir? Sümeyye Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Sümeyye ismi kız çocuklar için kullanılan ve Türkçede en çok tercih edilen adlardan biridir. Özellikle son dönemlerde televizyonda ve yazılı basında sıkça karşılaşılan isimler arasında yer almaktadır. Bu ismin anlamını öğrenerek kız çocuğumuza verebilirsiniz. Peki, Sümeyye isminin anlamı nedir? Sümeyye ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Sümeyye İsminin Anlamı Nedir? Sümeyye Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Sümeyye Arapça kökenli bir isimdir. Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu ad son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Özellikle dini açıdan İslami kültür ve tarihi için önemli bir isim olduğunu söylemek mümkün.

 Sümeyye Ne Demek?

 Sümeyye İslamiyet üzerinden 2 farklı anlam ile değerlendirilen adlar arasındadır.

 - İslam'ın ilk şehidi. Ammar.

 - Yasin'in annesi ve ilk Müslüman olan hanım sahabelerden,

 Bu iki özel ve tarihi manası olan anlamları kapsamında Sümeyye ismini kız çocukları için kullanabilirsiniz.

 Sümeyye İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

 Sümeyye ismi Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Özellikle İslami açıdan anlamı olduğu için pek çok kişi bunu merak etmekte ve internet üzerinden öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Kur'an'da Sümeyye adını bulunmadığını söylemek gerekir. Özel anlamı üzerinden kız çocukları için son dönemlerde en çok kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

 Özellikle medyada çok sık karşılaşılması ile beraber, anlama öğrenildikten sonra daha fazla kız çocukları için tercih ediliyor. Sümeyye ismini tek başına gelen farklı isimlerle kombin olarak kullanabilirsiniz. Böylece kız çocuğunuza güzel ve anlamlı bir isim vermeniz mümkün.

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