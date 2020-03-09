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09.03.2020 - 14:46 |

Süper Ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Dünya’nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay’ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya ‘Kızıl Ay tutulması’ ya da ‘Kanlı Ay tutulması’ da deniyor. Bu akşam Süper Ay tutulması gerçekleşecek. Bu nedenle vatandaşlar Süper Ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? sorularına cevap arıyor.

Süper Ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

 

Dünya yine bir doğa olayına şahitlik edecek. Bugün Süper Ay tutulması gerçekleşecek ve insanlar bu muhteşem doğa olayını kaçırmak istemiyor. Bugün sıklıkla sorulan soru ise Süper Ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? şeklinde...

SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girip, Ay'ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor.

Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor.

Süper Ay tutulması sırasında, Dünya'nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay'ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya 'Kızıl Ay tutulması' ya da 'Kanlı Ay tutulması' da deniyor.

SÜPER AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN DE İZLENEBİLECEK

20202'nin ilk Süper Ay Tutulmas 9 Şubat'taydı. İkinci Süper Ay Tutulması ise bu gece gerçekleşecek. Tutulma Türkiye dahil birçok ülkeden izlenebilecek. Fakat Süper Ay tutulmayı izleyebilmek için açık bir gökyüzü olması gerekiyor. Yılın diğer Süper Ayları ise 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta...

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