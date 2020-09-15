Süper Loto çekilişi sonuçları sorgula, tıkla, öğren - Süper Loto kazandıran numaralar...
Süper Loto'da 20. hafta çekilişi bu akşam canlı yayında Sisal Şans tarafından gerçekleştirildi. Bir süre önce alınan son kararla haftada 3 gün çekilişi yapılan Süper Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangisi oldu? İşte her hafta olduğu gibi yine heyecan fırtınasına sahne olan 20. Süper Loto çekiliş sonuçları...Heyecan fırtınasına sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. Yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği kazandıran numaraları bir araya getirdik. Peki 25 Ocak Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen oldu mu yoksa büyük ikramiye yine devir mi etti? İşte milliyet.com.tr Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!
Merakla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Sisal Şans tarafından düzenlenen ve zenginlik hayaliyle yurdumuzun dört bir yanındaki on binlerce vatandaşımızın oynadığı Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Peki 15 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Süper Loto oynamanın kuralları neler?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.
18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.