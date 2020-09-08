Süper Loto sonuçları 8 Eylül kazandıran numaralar! İşte kazanan kategoriler...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Süper Loto oynayan vatandaşlar için canlı yayın yapıldı. Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazandırıyor. Son olarak 6 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 17 milyon TL devretmişti.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN YAPILDI

Süper Loto çekilişi 21:30'da yapıldı. Milli Piyango Youtube kanalı üzerinden ve MP TV üzerinden izlendi.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 8 EYLÜL

23 - 27 - 30 - 36 - 49 - 54

Kategori | Kazanan kişi sayısı | Miktar

6 | 0 | 0,00

5 | 12 | 22,853,60

4 | 869 | 490,90

3 | 18.817 | 27,50

2 | 176.097 | 3,10

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

TIKLA SÜPER LOTO OYNA



