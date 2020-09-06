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06.09.2020 - 23:20 |

Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto çekilişi tamamlandı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor. Süper Loto çekilişi sonrasında ise kazanan numaralar açıklandı. 6 Eylül 2020 Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 12, 16, 28, 31, 37 ve 43 oldu. İşte 6 Eylül Süper Loto çekilişi ile ilgili ayrıntılar...

Süper Loto 6 Eylül çekilişi bu akşam gerçekleşti. Oyunseverler, Süper Loto'yu artık online olarak da oynayabiliyorlar. Heyecanla beklenen 6 Eylül Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

6 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12, 16, 28, 31, 37, 43

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ONLİNE SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

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