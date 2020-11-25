Kadınlara yönelik şiddete birlikte son verebiliriz

Kadınlara yönelik şiddet en yaygın görülen insan hakları ihlalidir. Bugün, dünyada partnerleri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılan kadın ve kız çocuklarının oranı yüzde 35’i buluyor.

KOVID-19 salgını ise hepimizin hayatını derinden etkilerken, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet gölge bir salgın olarak dünya genelinde artış gösteriyor. Bazı ülkelerde şiddet yardım hatlarına yapılan çağrıların, salgının ilk haftalarında, KOVID-19 öncesi döneme göre beş kat artması durumun vahametini ortaya koyuyor. Karantina tedbirlerinin devam ettiği her 3 aylık dönemde ise, 15 milyon kadının şiddete maruz bırakıldığı düşünülüyor.

Bu “gölge salgın”a bir son vermek için hükümetler, sivil toplum, kadın örgütleri, özel sektör ve medyayla birlikte küresel çapta kolektif bir çaba gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 2008 yılından bu yana her yıl kadınlara yönelik şiddeti sonlandırmayı hedefleyen UNiTE kampanyasını “Dünyayı Turuncuya Boya” teması ile 16 Günlük Aktivizm kapsamında düzenliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in öncülüğünde ve BM Kadın Biriminin liderliğinde düzenlenen kampanya, bu sene “Dünyayı Turuncuya Boya: Fonla, Müdahale Et, Önle, Veri Topla!” temasıyla gerçekleşiyor. Kampanya; KOVID-19 salgını devam ederken tüm ortakları, şiddete maruz bırakılanların ihtiyaçlarına yanıt vermek için kaynak sağlamaya çağırıyor. Kampanya; kadınlara yönelik şiddeti besleyen kültürel ve toplumsal davranışlarla mücadele etme, şiddete sıfır tolerans politikası benimseyerek toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve hizmet, program ve politikaların iyileştirilmesi amacıyla veri toplama çağrısında bulunuyor.

Sen de Bir Ateşböceği Yak ve Siber Şiddete Dur De!

Kadınlara yönelik şiddet birçok farklı biçimde ortaya çıkıyor. Siber şiddet de bunlardan biri. KOVID-19 sebebiyle uygulanan kısıtlamalar, okul ve işyerlerinin çevrimiçi platformlara taşınması sebebiyle, insanlar çevrimiçi platformlarda daha fazla vakit geçiriyor.

Araştırmalar genellikle kadınların ve kız çocuklarının hedef alındığını ve bu kişilerin maruz bırakıldıkları siber şiddet nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıklarını gösteriyor. Siber şiddet kadınların güvenlik duygusuna, fiziksel ve psikolojik sağlığına, insanlık onuruna ve haklarına zarar veriyor; kadınları, ailelerini ve içinde yaşadıkları toplumları etkiliyor.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddetin ortaya çıkış biçimleri ve etkileri hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla BM Kadın Birimi Türkiye, 16 Günlük Aktivizm süresince devam edecek olan “Ateş Böcekleri” kampanyasını başlatıyor. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dikkat çekmek ve çevrimiçi bir dayanışma ağı oluşturmak için ekranlar, kampanyanın sembolü olan ateş böcekleriyle aydınlanıyor. Bizler de herkesi kampanyaya katılarak bu dayanışma hareketinin parçası olmaya davet ediyoruz.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme çabaları, salgın sırasında da devam etmelidir. KOVID-19’u yenmeye çalıştığımız bu günlerde şiddeti evlerimizden ekranlarımıza kadar her yerde önlemek bizim elimizde. Bunu birlikte başarabiliriz ve başarmalıyız.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi için yürüttükleri çalışmaları sürdürmeye yönelik kararlılıklarından ve 16 Günlük Aktivizm & Ateş Böcekleri Kampanyalarına verdikleri destekten dolayı; Milliyet Gazetesi’ne, Demirören Medya Grubuna ve Sayın Mete Belovacıklı’ya, ayrıca kampanya için çalışan yazı işleri ekibine ve kurumsal iletişim ekibine özel teşekkürlerimizi sunarız.

www.atesbocekleri.info

Asya Varbanova

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü

Alvaro Rodriguez

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatör Vekili