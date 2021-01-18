MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sürekli hapşıran Yağmur, tedaviye alındı
ABONE OL
18.01.2021 - 17:04 | | DHA

Sürekli hapşıran Yağmur, tedaviye alındı

Batman’da 10 gün önce hapşırma nöbeti geçiren ve sürekli hapşıran Yağmur Çaprak, özel bir hastanede tedaviye alındı. Hastane Başhekimi Özgür Cem Mürsi, Yağmur'un hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başhekim Mürsi, "Bu hapşırmanın altında yatan nedeni araştıracağız. Organik veya psikolojik bir neden var mı? Bunun araştırmasını doktorlarımız yapıyor. Hasta kızımıza teşhisi konulduktan sonra tedavi kısmına geçeceğiz" dedi.

Sürekli hapşıran Yağmur, tedaviye alındı

Batman merkeze bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Çaprak ailesinin 15 yaşındaki kızı Yağmur, 10 gün önce burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı. Babası Mehmet Çaprak tarafından kentteki ve Diyarbakır'daki hastanelere götürülen Yağmur'un hapşırık nöbetine çare bulunamadı. Yağmur Çaprak'ın sağlık sorununu öğrenen Batman'daki özel bir hastane, tedaviyi üstlendi. 

'SANİYEDE BİR HAPŞIRIYOR'

Mehmet Çaprak kızının neredeyse saniyede bir hapşırdığını ifade ederek, "Ne yemek yiyebiliyor ne de su içebiliyor. 10 gündür tedavi için birçok hastaneye gittim. Çok şükür özel hastane tedaviyi ücretsiz üstlendi. Tedavisi için Batman ve Diyarbakır’a gittik ama bir sonuç alamadık" diye konuştu.

'TEŞHİS SONRASI TEDAVİYE BAŞLAYACAĞIZ'

Hastane Başhekimi Özgür Cem Mürsi, Yağmur Çaprak'ın genel durumunun iyi olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bu hapşırmanın altında yatan nedeni araştıracağız. Organik veya psikolojik bir neden var mı? Bunun araştırmasını doktorlarımız yapıyor. Hasta kızımıza teşhisi konulduktan sonra tedavi kısmına geçeceğiz. Şu anda birçok branşta doktorlarımızı, Yağmur kızımızın tedavisi için görevlendirdik. Gerekli tetkiklerden sonra tedavi kısmına geçeceğiz. Yağmur'a bir faydamız olsun istiyoruz"

Yağmur Çaprak'ın tedavisini yürüten Dr. Rezzan Gergin de, hasta için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet