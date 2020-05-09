Survivor 71. bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Survivor'ın yeni bölümünde yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çıkacaklar. Yayınlanan fragmanda ise ortalık karışıyor.

ACUN ILICALI YASİN'İ KOVDU

Dokunulmazlık oyununda her iki takım da kendi aralarında tartışmaya giriyor. Özellikle bir bölümde sayıyı alamayan Yasin yine bağırmaya başlıyor. Evrim'le tartışan Yasin'i Acun Ilıcalı oyundan kovarken konseyde Acun Ilıcalı'nın sözleri kafa karılıklığına neden oluyor. Şimdi yarışmayı sıkı şekilde takip edenler 'Surivor'da Yasin diskalifiye mi oldu?' sorusunu soruyor.