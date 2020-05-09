09.05.2020 - 10:51 |
Surivor'da Yasin diskalifiye mi oldu?
Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 71. bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bir hayli gerilimli oyunda Acun Ilıcalı sürekli bağıran Yasin'i oyundan kovarken akşamki konseyde Yasin'in diskalifiye olup olmadığı merak konusu oldu.
Survivor 71. bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Survivor'ın yeni bölümünde yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çıkacaklar. Yayınlanan fragmanda ise ortalık karışıyor.
ACUN ILICALI YASİN'İ KOVDU
Dokunulmazlık oyununda her iki takım da kendi aralarında tartışmaya giriyor. Özellikle bir bölümde sayıyı alamayan Yasin yine bağırmaya başlıyor. Evrim'le tartışan Yasin'i Acun Ilıcalı oyundan kovarken konseyde Acun Ilıcalı'nın sözleri kafa karılıklığına neden oluyor. Şimdi yarışmayı sıkı şekilde takip edenler 'Surivor'da Yasin diskalifiye mi oldu?' sorusunu soruyor.
Yeni model düğünler böyle yapılacak!Koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlarda düğün yasağının kalkmasını talep eden Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, "Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmama adına tedbirlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz. Düğünde halayın dahi 1,5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceğiz. Koronavirüs tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik" dedi.