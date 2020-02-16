Survivor 2020 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Survivor hangi günler yayınlanacak, Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2020 bugün ekrana gelecek. Bu yıl Ünlüler - Gönüllüler formatında yayınlanacak olan Survivor yarışması için heyecan dorukta. Zor yaşam şartlarına sahip olan Survivor'da büyük mücadele izleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki Survivor 2020 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Survivor hangi günler yayınlanacak?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışması bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışması her sezon olduğu gibi bu sezon da haftada birkaç gün ekrana gelmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Barış Murat Yağcı

*Mert Öcal

*Şaziye İvegin Üner

*Uğur Pektaş

*Sercan Yıldırım

*Derya Can Göçen

*Parviz Abdullayev

*Aycan Yanaç

*Elif Yıldırım Gören

*Tuğba Melis Türk

*Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Yasin Obuz

*Cemal Can Canseven

*Ceyhun Uzun

*Evrim Keklik

*Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

*Meryem Kasap

*Nisa Bölükbaşı

*Sadık Ardahan Uzkanbaş

*Tayfun Erdoğan

*Burak Yurdugör