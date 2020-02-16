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16.02.2020 - 00:41 |

Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte 1. yeni bölüm fragmanı - Ünlüler ve Gönüllüler takım kadroları

Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...

Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte 1. yeni bölüm fragmanı - Ünlüler ve Gönüllüler takım kadroları

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2020 için geri sayım başladı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yarışma programının takım kadroları belli oldu. Peki oldukça sürpriz isimlerin yer aldığı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında kimler yarışacak? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

SURVIVOR 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Yasin Obuz

*Cemal Can Canseven

*Ceyhun Uzun

*Evrim Keklik

*Fatma Günaydın

*Makbule Günaydın

*Meryem Kasap

*Nisa Bölükbaşı

*Sadık Ardahan Uzkanbaş

*Tayfun Erdoğan

*Burak Yurdugör

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Barış Murat Yağcı

*Mert Öcal

*Şaziye İvegin Üner

*Uğur Pektaş

*Sercan Yıldırım

*Derya Can Göçen

*Parviz Abdullayev

*Aycan Yanaç

*Elif Yıldırım Gören

*Tuğba Melis Türk

*Ersin Korkut

Konya'da feci kazaKonya'ın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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