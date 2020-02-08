Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı yarışmacıları...

TV8 Kanalının her yıl yeni sezonuyla ekrana gelen yarışması Survivor'ın detayları belli oldu. Survivor 2020'nin başlamasına tam bir hafta kala tüm yarışmacılar açıklandı. TV8 kanalının sahibi ve Survivor'ın daimi sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimlerin yarışacağını duyurdu. Zor yaşam şartları altında mücadele edecek isimler kimler? Survivor Ünlüler takımında kimler yarışacak? Survivor Gönüller takımında kimler yarışacak? İşte Survivor 2020 yarışmacıları...

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Yasin Obuz

*Cemal Can Canseven

*Ceyhun Uzun

*Evrim Keklik

*Fatma Günaydın

*Makbule Günaydın

*Meryem Kasap

*Nisa Bölükbaşı

*Sadık Ardahan Uzkanbaş

*Tayfun Erdoğan

*Burak Yurdugör

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Barış Murat Yağcı

*Mert Öcal

*Şaziye İvegin Üner

*Uğur Pektaş

*Sercan Yıldırım

*Derya Can Göçen

*Parviz Abdullayev

*Aycan Yanaç

*Elif Yıldırım Gören

*Tuğba Melis Türk

*Ersin Korkut