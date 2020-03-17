Survivor Ardahan kimdir, nereli? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş biyografisi

Pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekrana gelen Survivor yarışması izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor yarışmacıları ise izleyici tarafından merak ediliyor. Özel hayatları hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, Survivor yarışmacılarının biyografilerini araştırıyor. İşte o isimlerden biri olan Survivor Ardahan hakkında bilinenler haberimizde derledik. Survivor Ardahan kimdir, Survivor Ardahan kaç yaşında? Survivor Ardahan nereli? İşte Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş biyografisi...

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:



"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."