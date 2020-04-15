Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir?

Aşkım Burçe Tunay, Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen isim oldu. Başarılı grafiğini sürdüren Aşkım Burçe Tunay hakkındaki bilgiler de zaman zaman araştırılıyor. İşte Tunay'ın biyografisi...

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.