15.04.2020 - 17:23 |
Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir?
Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen isimlerden biri olan Aşkım Burçe Tunay zaman zaman aldığı sayılarla gündem oluyor. Survivor izleyicileri Türkiye şampiyonluğu yaşamış Aşkım Burçe Tunay hakkındaki bilgileri belirli dönemlerde merak ediyor. İşte Tunay hakkındaki detaylar...
Aşkım Burçe Tunay, Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen isim oldu. Başarılı grafiğini sürdüren Aşkım Burçe Tunay hakkındaki bilgiler de zaman zaman araştırılıyor. İşte Tunay'ın biyografisi...
AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!Ankara’da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için gelen vatandaşa sadece çarşaflı olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.