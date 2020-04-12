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12.04.2020 - 14:37 |

Survivor Aycan Yanaç Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor birleşme partisi heyecanı bu akşam yaşanacak. 16 yarışmacı eker teker sahneye çıkacak ve sevdikleri parçaları seslendirecek. Aycan Yanaç da bir şarkı söyleyecek. Peki, Survivor Aycan Yanaç Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor Aycan Yanaç Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

 

Survivor'da beklenen birleşme partisi bu akşam ekranlara geliyor. Haftalardır heyecanla beklenen partide yarışmacılar kendileri için en özel şarkıları sahnede söyleyecek. Aycan Yanaç da bu isimlerden biri... Şimdi "Survivor Aycan Yanaç Kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" sorusu sık sık soruluyor.

AYCAN YANAÇ'NIN BİYOGRAFİSİ

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

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