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02.03.2020 - 22:48 |

Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Berkay'ın biyografisi...

Survivor'da diskolifiye olan yarışmacıların yerine gelen ilk isim belli oldu. Ünlüler takımına Berkan Karabulut dahil oldu. Bu gelişme sonrası Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? sorusu sorulmaya başlandı.

Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Berkay'ın biyografisi...

 

Survivor'da bu sene diskalifye olan yarışmacıların yerine yenileri gelirken yeni bölümde Ünlüler takımına Erman'ın yerine Berkan Karabulut dahil oldu. Bu gelişmeyle birlikte yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler, Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? sorusunu sormaya başladı.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

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