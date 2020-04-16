16.04.2020 - 14:42 |
Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk kimdir? Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında,nereli?
Survivor'da Ünlüler takımında yarışan Berkan Karabulut takımlar arasında yaşanan değişiklikten sonra Gönüllüler takımına geçti.Survivor'ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk'un da yaşamı merak ediliyor. Peki Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk kimdir, kaç yaşında?
Survivor takımında yarışan Berkan Karabulut'un Lale Onuk ile sevgili olduğu gündeme geldi. Performansı ile Survivor'ın iddialı yarışmacılar arasında olan Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk'un hayatı gündemde araştırılıyor. Peki Lale Onuk kimdir? İşte Survivor Berkan'ın sevgilisinin yaşamı...
LALE ONUK KİMDİR?
Survivor'da yarışmaya Gönüllüler takımında devam eden Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul'da doğdu. Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarıştı. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşında...
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