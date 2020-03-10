Survivor Burak kim, yaşı ve boyu kaç? Survivor Burak soyadı nedir, nereli? Survivor 2020 yarışmacıları

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmacıların hayatı merak ediliyor. Survivor 2020'de birbirinden hırslı yarışmacılar, zor şartlar altında mücadele etmeye devam ediyor. Kıyasıya mücadeleri televizyon karşısında takip eden izleyiciler ise yarışmacılar hakkında bilgi almak istiyor. Peki Survivor Burak kimdir? Survivor Burak nereli, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Burak'ın boyu kaç, soyadı nedir?

SURVİVOR BURAK SOYADI NEDİR?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Burak'ın soyadı Yurdugör'dür.

SURVİVOR BURAK YAŞI KAÇ?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Burak Yurdugör, 21 yaşında.

SURVİVOR BURAK BOYU KAÇ?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Burak'ın boyu 1.85, kilosu 80'dir.

SURVİVOR BURAK NERELİ?

İstanbul'da dünyaya gelen Burak'ın babası İsviçre Zurich doğumlu fakat aslında kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor, bir kız kardeşi var.

SURVİVOR BURAK KİMDİR?

Babaannesi ve ailesi ile beraber yaşayan 21 yaşındaki Yurdagör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümüne devam eden Burak'ın sporla tanışması ilkokula dayanıyor.

Belli bir süre yüzme ile basketbolu birlikte götüren ve üniversitede kısa süreliğine Amerikan futbolu oynayan Yurdagör, şimdilerde ise crossfit ve fitness ile uğraşıyor.