Survivor Burak kimdir, soyadı nedir? Survivor Burak'ın boyu ve yaşı kaç?

TV8 kanalının ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da her yıl yarışmacılar ilgiyle izleniyor. Aynı zamanda yarışmacıların özel hayatı hakkında bilgi almak isteyenler, arayışa geçiyor. Surivvor Ünlüler - Gönüllüler sezonunda da yarışmacılar merak konusu oldu. Survivor Gönüllüler takımında mücadele eden isimlerden biri olan Survivor Burak kimdir? Survivor Burak'ın boyu ve yaşı kaç? İşte Survivor Burak hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Burak'ın babası İsviçre Zurich doğumlu fakat aslında kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor, bir kız kardeşi var.

Babaannesi ve ailesi ile beraber yaşayan 21 yaşındaki Yurdagör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümüne devam eden Burak'ın sporla tanışması ilkokula dayanıyor.

Belli bir süre yüzme ile basketbolu birlikte götüren ve üniversitede kısa süreliğine Amerikan futbolu oynayan Yurdagör, şimdilerde ise crossfit ve fitness ile uğraşıyor.