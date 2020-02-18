Gönüllüler takımındaki Cemal Can Canseven, Survivor 2020'de dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Yarışmayı sıkı şekilde takip edeneler daha fazla bilgi almak adına Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorusunu soruyor.

CEMAL CAN CANSEVEN'İN BİYOGRAFİSİ

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.