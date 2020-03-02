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02.03.2020 - 19:12 |

Survivor Ceyhun Uzun kimdir? Kaç yaşında?

Survivor Ceyhun Uzun kimdir, Gönüllüler takımında dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Hayat hikayesi bir hayli ilginç olan yarışmacı hakkındaki detaylar zaman zaman merak ediliyor. Survivor Ceyhun Uzun kimdir? Kaç yaşında?

Survivor Ceyhun Uzun kimdir? Kaç yaşında?

 

Survivor'da kıran kırana bir mücadele sürerken yarışmacıların da biyografileri araştırılmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Gönüllüler takımındakiCeyhun Uzun... Peki, Survivor Ceyhun Uzun kimdir? Kaç yaşında?

SURVIVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.
Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

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