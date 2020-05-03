Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (2 Mayıs)

Survivor'da heyecan devam ediyor. Finale sayılı günler kala takımlar dün bir dokunulmazlık oyununa daha çıktılar. Dokunulmazlığın yanında yarışmacıları güzel bir ödül daha bekliyordu. Şimdi merak edilen konu dokunulmazlığı hangi takımın aldığı ve eleme adayının kimin olduğu...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadeleye Gönüllüler takımı daha iyi başladı. Ardından Ünlüler takımı atağa geçti ve ilk devre 5-5 beraberlikle sonuçlandı. Daha sonra Ünlüler takımı vitesi daha da artırarak durumu 9-6'ya kadar getirirken bu sefer Gönüllüler takımı sıçrama yaptı ve bir ara durum 9-8'e kadar geldi. Son oyunda Ersin adeta fırtına gibi eserken Cemal Can'dan puanı kaptı oyun ve 10'a 8 Ünlüler takımının üstünlüğü ile tamamlandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler olunca yarışmacılar, kadın dengesi gözetmek zorunda kaldılar ve erkek yarışmacıların isimleri yazıldı. En çok oyu alan isim ise Berkan oldu. Böylece Berkan ilk eleme adayı seçildi.