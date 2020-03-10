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10.03.2020 - 21:26 |

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında ? Elif Yıldırım Gören nereli, biyografisi ne?

Survivor'da Ünlüler takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alan Elif Yıldırım Gören 3. haftanın puan tablosunda ilk sırada yer alan isim oldu. Survivor parkurlarında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında ? Elif Yıldırım Gören nereli, biyografisi ne?

Survivor, Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Elif Yıldırım Gören Survivor'a damga vurmaya devam ediyor. Atlet olan Elif Yıldırım Gören, Survivor parkurlarında hızı ve başarısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor'da 3. haftanın en başarılı ismi olan Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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